Москвичей призвали заранее бронировать даты для свадебных торжеств в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бронировать даты для свадебных торжеств в парках в 2020 года следует уже сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

"На территории парков, подведомственных департаменту культуры Москвы, можно провести официальную регистрацию брака или самостоятельно устроить свадебное торжество. Так как эта услуга пользуется большой популярностью, бронировать даты на весну, лето и осень 2020 года нужно уже сейчас", – говорится в сообщении.

Самые популярные культурно-исторические места для выездной регистрации брака – музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", музеи-усадьбы "Люблино", "Кусково" и Московский зоопарк.

Всего в столице открыты 23 новые площадки для регистрации брака. Влюбленные могут также заключить брак в усадьбе, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе. Подать заявление о регистрации брака могут все желающие в соответствующем отделе ЗАГС или через портал госуслуг.

Поскольку все площадки располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то свадебные торжества проводят в свободное от намеченных мероприятий время.

Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. В столице прошло 13,8 тысячи свадебных церемоний. На втором месте оказалась Московская область (9,6 тысячи браков). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тысяч браков), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5,1 тысячи). Меньше всего браков было заключено в Чукотском автономном округе (77) и в Еврейской автономной области (194).

