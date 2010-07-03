В театре и на стадионе. Сколько пар сыграли свадьбу в необычных местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На новых площадках для бракосочетания в столице, которые начали работать 4 мая, поженились более тысячи пар, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На новых площадках для регистрации брака, которые начали работать 4 мая 2019 года, поженились уже более тысячи пар", – говорится в сообщении.
Как отмечаются, накануне Дня семьи, любви и верности, 5 и 6 июля, в столице зарегистрировали 1,3 тысячи браков, при этом 154 из них – на новых площадках.
На сегодняшний день в городе открыты 23 новые площадки. Влюбленные могут заключить брак в усадьбе, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе. Подать заявление о регистрации брака могут все желающие в соответствующем отделе ЗАГС или через портал госуслуг.
Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. В столице прошло 13,8 тысячи свадебных церемоний. На втором месте оказалась Московская область (9,6 тысячи браков). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тысяч браков), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5,1 тысячи). Меньше всего браков было заключено в Чукотском автономном округе (77) и в Еврейской автономной области (194).
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