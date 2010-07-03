Около 200 пар отметили золотую свадьбу в ЗАГСах Москвы с начала года

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С начала года золотую свадьбу в столичных ЗАГСах отметили около 200 супружеских пар, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова, за 2019 год книга юбиляров пополнилась более чем на 340 записей, в том числе супругов, которые зарегистрировали брак 60, 65 и 70 лет назад.
По ее словам, в этом году чествовали не только семьи, прожившие вместе 50 лет, но также тех, кто отметил год совместной жизни, 5, 10, 15, а также 55 лет.
Торжественную церемонию для юбиляров проводят во всех ЗАГСах за исключением Замоскворецкого, Кунцевского, Люблинского, Митинского, Ухтомского отделов. Также церемонии проводятся во всех Дворцах бракосочетания, кроме тех, что расположены на ВДНХ и в Коломенском.
Ефремова напомнила, что церемония бесплатная, необходимы лишь паспорта супругов и свидетельство о заключении брака.
Росстат посчитал, что в среднем невесты в России за последние годы "постарели" на восемь лет. Сейчас большинство женщин стремятся выйти замуж в промежутке от 25 до 34 лет.
Минувшим летом самым популярным месяцем для регистрации брака в Москве стал август. Всего в этом месяце поженились более 11 тысяч пар.
В пресс-службе управления ЗАГС Москвы отметили, что в целом лето считается самым популярным сезоном для свадеб. За три месяца в Москве зарегистрировали более 30 тысяч браков.
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Москвичам, прожившим в браке более 50 лет, полагаются единовременные выплаты. Подать заявление на их получение можно в центрах социального обслуживания.
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