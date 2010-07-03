10:50
10:50
Поделиться в социальных сетях:
Российские невесты "постарели" на восемь лет
Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет. Сейчас большинство женщин стремятся выйти замуж в промежутке от 25 до 34 лет.
Восемь лет назад самым популярным возраст у девушки для вступления в брак был 18-24 года, сказано в отчете Росстата.
Наиболее популярным возрастом женитьбы у мужчин так и остается промежуток 25-34 года.
"Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие", – сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости.
Еще одна причина – рост числа пар, не регистрирующих брак.
Эксперты отметили, что в ближайшее время в брачный и репродуктивный возраст будут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда повысилась рождаемость после "демографической ямы" 1990-х. Как результат возможно увеличение коэффициентов брачности.
Также, по данным Росстата, со временем постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет. В то же время отмечается, что в последние годы многие женщины предпочитают жить с детьми, но без мужа.
Ранее сообщалось, что в России в 2019 году распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов, при этом за тот же период 2018-го показатель был на 12% больше. По словам руководителя рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергея Рыбальченко, ситуация может быть связана со снижением реальных доходов населения. Людям выгоднее совместно вести хозяйство, так что "даже если партнер не устраивает, его терпят".
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: