Российские невесты "постарели" на восемь лет

Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет. Сейчас большинство женщин стремятся выйти замуж в промежутке от 25 до 34 лет.

Восемь лет назад самым популярным возраст у девушки для вступления в брак был 18-24 года, сказано в отчете Росстата.

Наиболее популярным возрастом женитьбы у мужчин так и остается промежуток 25-34 года.

"Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие", – сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости.

Еще одна причина – рост числа пар, не регистрирующих брак.

Эксперты отметили, что в ближайшее время в брачный и репродуктивный возраст будут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда повысилась рождаемость после "демографической ямы" 1990-х. Как результат возможно увеличение коэффициентов брачности.

Также, по данным Росстата, со временем постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет. В то же время отмечается, что в последние годы многие женщины предпочитают жить с детьми, но без мужа.

Ранее сообщалось, что в России в 2019 году распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов, при этом за тот же период 2018-го показатель был на 12% больше. По словам руководителя рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергея Рыбальченко, ситуация может быть связана со снижением реальных доходов населения. Людям выгоднее совместно вести хозяйство, так что "даже если партнер не устраивает, его терпят".

