Московские отделы ЗАГС будут регистрировать браки в неторжественной обстановке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи смогут регистрировать браки и разводиться в столичных отделах ЗАГС, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ЗАГС.

Торжественные заключения брака, а также официальное оформление отношений на новых площадках в настоящий момент временно прекращены в соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина. Однако зарегистрировать брак столичные жители смогут без приглашения гостей и иных элементов торжественности.

Процедура оформления разводов в отделах ЗАГС также работает.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что граждане могут перенести время регистрации на более поздний срок. Для этого нужно подать заявление, которое будет рассматриваться на протяжении одного-трех дней. Подать заявку на регистрацию брака необходимо не ранее чем за год до даты самого оформления. В настоящий момент функция доступна лишь на едином портале госуслуг. Остальные услуги с 4 апреля можно будет получить лишь по предварительной записи.

Ранее в столичных ЗАГСах отменили все торжественные церемонии. Это связано с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина приостановить торжественное заключение браков. Кроме того, министерство юстиции предложило прекратить регистрацию как браков, так и разводов.

В то же время многие столичные пары в связи с пандемией коронавируса в Москве сами стали переносить заключение браков на более поздние даты.