Молодожены в Москве переносят регистрации брака из-за ситуации с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные пары начали переносить заключение браков на другие даты из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городское управление ЗАГС.

На минувшей неделе узаконили свои отношения 650 пар, говорится в сообщении. При этом 20 процентов от числа запланированных церемоний были перенесены. Всего на период с 30 марта по 5 апреля в Москве подали около тысячи заявлений на регистрацию брака.

На данный момент отделы ЗАГС работают в режиме выходного дня, то есть можно оформить регистрацию или расторжение браков. Необычные площадки временно закрыты, церемонии, которые должны были пройти там, оформят в отделах.

"В отделах и дворцах проходят регулярные дезинфекции помещений, установлен особый контроль над уборкой и содержанием помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами с соответствующим уровнем защиты, а также сотрудники и посетители могут пользоваться антисептическими средствами", – отметили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Ранее во вторник, 31 марта, премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить торжественную регистрацию браков на территории России. Аналогичное предложение ранее выдвигали в министерстве юстиции РФ.

