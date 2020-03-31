Столичные ЗАГСы отменили торжественные регистрации брака в нерабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные отделения ЗАГС отменили торжественные церемонии регистрации брака в нерабочую неделю, сообщает Агентство "Москва".

"Обычно заключение брака в торжественной обстановке проходит под музыкальное сопровождение марша Мендельсона, ведущая церемонии говорит поздравительную речь для молодоженов, пара обменивается кольцами, а свидетельство о регистрации брака торжественно вручается супругам, гости также поздравляют новобрачных", – говорится в сообщении.

В связи с угрозой распространения коронаврусной инфекции было принято решение отказаться от подобных церемоний. В отделах и Дворцах бракосочетаний будут работать только дежурные сотрудники во избежание скопления людей.

Отмечается, что уже запланированные мероприятия будут проводить в неторжественной обстановке и без гостей.

Режим работы ЗАГСов Москвы был изменен с 28 марта. Сообщалось, что получить государственные услуги теперь можно по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Также в учреждениях уведомили, что при регистрации брака могут присутствовать не более пяти человек. При желании пары могут перенести дату церемонии на более поздний срок.