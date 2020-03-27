ЗАГСы Москвы изменят режим работы с 28 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Режим работы в столичных отделах ЗАГС изменится с 28 марта, сообщает Агентство "Москва".
Получить государственные услуги теперь можно по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Выдача повторных свидетельств и справок в органах ЗАГС доступна только по записи по телефону Единой справочной службы. Запись потребуется и при регистрации смерти.
Торжественные церемонии заключения брака с новых площадок перенесут в отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. При регистрации брака смогут присутствовать не более пяти человек. Ее дату также можно перенести, позвонив на горячую линию +7 (495) 777-77-77.
Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время. Подать заявление на регистрацию заключения и расторжения брака можно только через Единый портал госуслуг.
Регистрацию рождения по заявлению родителей проводят только в Новомосковском, Новофедоровском, Троицком отделах и отделе ЗАГС Южное Бутово, в других отделах ЗАГС регистрация рождения проходит в отдельных случаях. Заявление на регистрацию рождения нужно подавать в центры госуслуг "Мои документы" по записи через mos.ru.
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания проходят регулярные дезинфекции помещений, установлен контроль над уборкой. Сотрудники обеспечены масками, респираторами, антисептиками.
Ежедневно сотрудникам измеряют температуру. Если она повышена, их не допускают к работе.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. В Москве в этот период будут действоватьограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.
Продуктовых магазинов, аптек, салонов связи и зоомагазинов это не коснется. Однако горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Временно не будут выдавать санаторно-курортные путевки за счет бюджета Москвы.
Общественный транспорт города будет работать по графику выходных. Однако там приостанавливается действие льгот для студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. Принудительное взыскание долгов за услуги ЖКХ и связи для самоизолированных горожан временно запрещено.
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве ограничения на всю страну. Он подчеркнул, что они могут сработать только в случае их неукоснительного исполнения.
За сутки в столице зарегистрировали 157 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе выявлено 703 случая. Общее количество заболевших в России – 1036 человек.
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