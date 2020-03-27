Власти Москвы приостановили выдачу бюджетных путевок в санатории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил о приостановке выдачи бюджетных санаторно-курортных путевок в рамках ограничений, которые вводятся в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявил мэр города на своем личном сайте.

"Приостанавливается организация отдыха граждан (выдача санаторно-курортных путевок) и других аналогичных мероприятий за счет бюджета города Москвы. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок, либо за них будет выплачена компенсация", – написал мэр.

Также мэр сообщил о переходе всех органов власти и госучреждений столицы на режим работы по предварительной записи. Собянин подчеркнул, что в очной форме будут предоставлять услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

25 марта Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране. Песков добавил, что нерабочая неделя не скажется на графике выходных.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.

Приостанавливаются и льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Собянин попросил также граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

