Общественный транспорт Москвы будет работать по графику выходных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 28 марта по 5 апреля наземный общественный транспорт, метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) будут работать по графику выходного дня, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В выходную неделю, с 28 марта по 5 апреля метро, МЦК, МЦД, автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи работают по графику выходных", – говорится в сообщении. Ночные маршруты будут работать в обычном режиме.

25 марта Владимир Путин при обращении к россиянам сообщил, что дни с 28 марта по 5 апреля объявляются нерабочими. На этот период зарплата работников сохраняется, обратил внимание президент страны.

При этом некоторые категории работников продолжат трудиться в обычном режиме. К ним относится персонал непрерывно действующих, медицинских учреждений, предприятий, обеспечивающих население продуктами, а также выполняющих ремонтные работы.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Сергей Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.

Также мэр призвал как можно эффективнее использовать выходные для борьбы с коронавирусом. Об этом мэр города заявил на президиуме координационного совета по борьбе с вирусом.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

