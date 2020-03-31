Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство юстиции РФ предложило из-за распространения коронавируса приостановить заключение и расторжение браков в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой Минюст направил в адрес высших должностных лиц субъектов РФ предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ", – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что ранее определенную дату регистрации рекомендовано перенести на более поздний срок. Если церемонию бракосочетания невозможно перенести, то она должна проходить без гостей.

Ранее сообщалось, что столичные отделения ЗАГС отменили торжественные церемонии регистрации брака в нерабочую неделю.

В отделах и Дворцах бракосочетаний будут работать только дежурные сотрудники во избежание скопления людей. Уже запланированные мероприятия будут проводить в неторжественной обстановке и без гостей.

Режим работы ЗАГСов Москвы был изменен с 28 марта. Получить государственные услуги теперь можно по предварительной записи через Единый портал госуслуг.

Также в учреждениях уведомили, что при регистрации брака могут присутствовать не более пяти человек. При желании пары могут перенести дату церемонии на более поздний срок.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

