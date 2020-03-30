Звезда сериала "Деффчонки" рассказала о медовом месяце

Фото: instagram.com/taisiyavilkova

Звезда сериала "Деффчонки" Таисия Вилкова рассказала, как проходит ее медовый месяц с супругом. Об этом сообщает сайт "Дни.ру".

В личном инстаграм-аккаунте актриса написала, что они с избранником Семеном Серзиным расписались в одном из столичных ЗАГСов, после чего перешли на режим самоизоляции.

"Мы волевым решением отказались от какого-либо празднования, даже маленького – волнительно было в первую очередь за родителей и других взрослых родственников", – подчеркнула Вилкова.

Пара большую часть церемонии провела в защитных масках, новоиспеченные супруги сняли их только для фотографий.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 марта из-за коронавируса изменился режим работы ЗАГСов. Торжественные церемонии заключения брака с новых площадок перенесли в отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. Количество гостей ограничили – до 5.

