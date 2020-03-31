Мишустин поручил приостановить торжественную регистрацию браков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить торжественную регистрацию браков на территории России. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

"Обеспечить временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния", – говорится в сообщении.

До этого министерство юстиции РФ рекомендовало перенести ранее определенную дату регистрации на более поздний срок, а если церемонию бракосочетания невозможно перенести, то провести ее без гостей.

Cтоличные отделения ЗАГС уже ранее отменили торжественные церемонии регистрации брака в нерабочую неделю. В отделах и Дворцах бракосочетаний работают только дежурные сотрудники во избежание скопления людей. Получить государственные услуги теперь можно только по предварительной записи через Единый портал госуслуг.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Помимо этого, закрылись все кафе и рестораны.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

