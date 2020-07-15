Власти РФ хотят утвердить стандарт школьной формы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минпромторг намерен утвердить стандарт для школьной формы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.
Новые требования начнут предъявлять к пиджакам, жакетам, сарафанам, брюкам и другим элементам одежды в ноябре. Планируется установить такие характеристики тканей, чтобы дети могли комфортно носить вещи целый день.
Стандарт будет добровольным, но при госзакупках заказчики смогут ссылаться на него, и тогда производители будут обязаны следовать нормам.
В Росстандарте подчеркнули, что предварительная версия стандарта будет действовать в течение ограниченного времени. Затем в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ, либо отменить, если опыт будет негативным.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина указала, что производители не видели последней версии стандарта. По ее мнению, идея является противоречивой, а сама форма не должна стать спецодеждой.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что традиционные школьные линейки состоятся 1 сентября. При этом он подчеркнул, что школам предстоит обеспечить меры безопасности из-за COVID-19.
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