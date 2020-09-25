Климатолог рассказал, чем чревато затянувшееся бабье лето

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Затянувшееся бабье лето может иметь неприятные "побочные эффекты", сообщил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Всю неделю в Центральной России держится тепло. Хорошей погодой сентябрь радовал и в прошлом году. Как объяснил Кокорин, это связано с тем, что средняя температура первого осеннего месяца все последние десятилетия постепенно повышается – за последние 40–50 лет рост составил около двух градусов.
"Понятно, что за следующее десятилетие, за 20-е годы температура еще подрастет примерно на полградуса, но, может быть, немного больше", – подчеркнул климатолог.
По его словам, к увеличению средней температуры приводит глобальное потепление. Кокорин напомнил, что у этого могут быть не очень приятные последствия, поскольку климат все чаще отходит от привычной нормы.
"У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой. У нас череда нестабильностей климата. Из этого следует, что если говорить о десятилетнем периоде, то вероятность достаточно длительного, хорошего бабьего лета растет. В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс", – заключил эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура в выходные в Москве поднимется до 24 градусов, а в Подмосковье – до 25 градусов. До конца недели сохранится хорошая погода. Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу. Такая температура выше нормы на 5–6 градусов.
Также Вильфанд отметил, что в начале следующей недели в столицу придут осадки и похолодание до 16–17 градусов. Однако эти значения все равно будут превышать норму.
Сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса.
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