В Москве ожидается до 24 градусов тепла в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура в выходные в Москве поднимется до 24 градусов, а в Подмосковье – до 25 градусов.

"До конца недели сохранится замечательная погода. Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу", – сказал синоптик ТАСС. Он добавил, что такая температура выше нормы на 5-6 градусов.

Также Вильфанд отметил, что в начале следующей недели в столицу придут осадки и похолодание до 16-17 градусов. Однако эти значения все равно будут превышать норму.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса.