Москвичей предупредили о возможном повторении бабьего лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что продолжительный период теплой погоды в Москве может повториться в октябре.
Он указал, что в выходные в Москве ожидается "чудесная погода". В начале следующей недели – чуть прохладнее, однако бабье лето в столице еще не закончится.
"Бабье лето – стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще таких эпизодов может быть несколько раз за осень", – сказал специалист.
Киктев заключил, что температуры в целом будут идти на понижение, но хорошая погода может не раз повториться в предстоящие месяцы, передает "Вечерняя Москва".
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин ранее заявил, что долгое бабье лето может отразиться на погоде в декабре.
По его словам, первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным. Климатолог добавил, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление.
Синоптики рассказали о продолжительности бабьего лета в столичном регионе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: