Москвичей предупредили о возможном повторении бабьего лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что продолжительный период теплой погоды в Москве может повториться в октябре.

Он указал, что в выходные в Москве ожидается "чудесная погода". В начале следующей недели – чуть прохладнее, однако бабье лето в столице еще не закончится.

"Бабье лето – стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще таких эпизодов может быть несколько раз за осень", – сказал специалист.

Киктев заключил, что температуры в целом будут идти на понижение, но хорошая погода может не раз повториться в предстоящие месяцы, передает "Вечерняя Москва".

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин ранее заявил, что долгое бабье лето может отразиться на погоде в декабре.

По его словам, первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным. Климатолог добавил, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление.