Синоптики рассказали о заморозках в регионах России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней в Челябинской области, Удмуртии и Башкортостане ожидаются заморозки.

Однако, по его словам, прохладная погода будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. Эти регионы выделяются на фоне тепла в остальных частях России.

Вильфанд указал, что практически на всей территории страны установилась температура около или выше нормы, причем на севере аномалия доходит до десяти градусов.

"На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве – на 5,5 градусов выше. На юге – на три-четыре градуса выше", – сказал метеоролог РИА Новости.

В столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому "бархатному сезону" на морях юга России, добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра указал, что температура в выходные в Москве поднимется до 24 градусов, а в Подмосковье – до 25 градусов.