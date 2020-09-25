Синоптики рассказали о заморозках в регионах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней в Челябинской области, Удмуртии и Башкортостане ожидаются заморозки.
Однако, по его словам, прохладная погода будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. Эти регионы выделяются на фоне тепла в остальных частях России.
Вильфанд указал, что практически на всей территории страны установилась температура около или выше нормы, причем на севере аномалия доходит до десяти градусов.
"На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве – на 5,5 градусов выше. На юге – на три-четыре градуса выше", – сказал метеоролог РИА Новости.
В столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому "бархатному сезону" на морях юга России, добавил Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра указал, что температура в выходные в Москве поднимется до 24 градусов, а в Подмосковье – до 25 градусов.
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