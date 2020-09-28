Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики рассказали, что в Москве 28 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает портал "Метеоновости".

Специалисты отметили, что столичный регион будет находиться на периферии антициклона. В связи с этим в столице местами пройдет кратковременный дождь.

"Максимальная температура воздуха в Москве – от 14 до 16 градусов тепла, по области – до плюс 18 градусов", – подчеркнули синоптики.

Они добавили, что атмосферное давление будет находиться на отметке 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит около 60%.

Синоптики также подчеркнули, что 28 сентября в Москве увеличится вероятность дождей, несмотря на повышенный фон атмосферного давления. Содержание кислорода в воздухе, по словам специалистов, будет близким к норме.

Ранее замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что продолжительный период теплой погоды в Москве может повториться и в октябре. Он подчеркнул, что бабье лето является стационарным антициклоном, который устанавливается надолго.

Однако в течение наступившей недели в столице ожидается дождливая и прохладная погода. Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, максимальная температура воздуха в городе составит 16-17 градусов тепла.