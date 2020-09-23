Дождливая погода вернется в столицу на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе москвичей ожидает прохладная и дождливая погода, температура воздуха будет не выше 16–17 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что ближайшие выходные станут последними теплыми днями сентября. Погода будет солнечной, а температура поднимется до 22 градусов.

"Похолодание начнется с понедельника. Погода станет более облачной и дождливой. Максимальная температура в городе будет в пределах 16–17 градусов", – добавила Позднякова

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус до этого рассказывал о наступлении бабьего лета. По его словам, в столичном регионе на текущей неделе установятся "по-августовски теплые дни": температура воздуха поднимется до +24 градусов.