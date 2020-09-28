Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Синоптики предупреждают, что зимой Россию ожидают разнонаправленные температурные аномалии. Об этом говорится в вероятностном прогнозе, который опубликован на сайте Гидрометцентра.

В документе отмечается, что в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа в октябре ожидается температура теплее нормы. А на юге Центрального и Приволжского федеральных округов будет холоднее, чем обычно.

Кроме того, на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии, хотя в Магаданской области и на Чукотке синоптики обещают теплый ноябрь.

А для большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии декабрьская погода будет теплее обычного. Жителей Дальнего Востока в этот месяц ожидают холода.

В январе воздух будет прогреваться выше нормы в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского. На остальной части ПФО, в ЦФО и Сибири первый месяц нового года будет холодным.

Также в прогнозе уточняется, что на большей части территории Российской Федерации, за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа, февраль будет холоднее прошлогоднего.

Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин, в свою очередь, отметил, что продолжительный период тепла осенью может отразиться на погоде в декабре – первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным.

Эксперт считает, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление, которое привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Следствием этого могут быть нестабильности климата, уточнил синоптик.