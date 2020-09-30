Россиянам рассказали, сколько еще продлится бархатный сезон

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Стало известно, как долго продлится бархатный сезон в России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Синоптик пояснил, что европейская часть страны сейчас находится в теплой части антициклона.

"Дневные температуры от 17 до 20 градусов. Это выше нормы на 5–6 градусов. <...> Будет облачно с прояснениями, достаточно много солнца, и существенного изменения ситуации не видно", – сообщил Вильфанд.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация ожидается в европейской части России и в начале следующей недели. При этом солнечная погода сменится на облачную.

В то же время, по данным специалиста, на Черном море продолжится бархатный сезон.

"Температура воды в Геленджике и Сочи составляет 25 градусов, даже в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Анапе – 22–23 градуса, что крайне редко бывает в Крыму в это время года", – заявил Вильфанд.

Он сообщил, что подобная погода простоит на черноморском побережье до конца недели. При этом в Крыму и Краснодарском крае ожидаются дожди, а в Сочи осадков не ожидается.

Ранее россиян предупредили об аномальной погоде зимой. Сообщалось, что на большей части территории Российской Федерации ожидается холодный февраль.