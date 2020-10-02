Синоптик рассказал, когда в Москве закончится бабье лето

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве теплая погода, именуемая бабьим летом, закончится в понедельник, 5 октября. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В нашем регионе оно продлится до понедельника. Тепло-то еще будет: на 3–4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди", – приводит ТАСС слова синоптика.

Специалист также отметил, что в октябре еще возможны волны потепления, однако они уже не будут характерными для бабьего лета.

Ранее сообщалось, что после 10 октября станет значительно больше облаков и дождей, а к концу месяца температура может оказаться даже ниже нормы, из-за чего могут выпасть первые осадки в виде мокрого снега.

Так, временный снежный покров может образоваться в Москве в конце октября.

