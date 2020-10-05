Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю наблюдений

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новый рекорд на территории России установила средняя температура сентября в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.
Первый осенний месяц стал самым теплым за все время метеонаблюдений, обойдя предыдущий рекорд, поставленный четыре года назад.
"На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года", – рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Ранее в Московском метеобюро сообщили, когда москвичей ждет первый снег. Первые сугробы эксперты прогнозируют уже в конце октября.
Синоптики рассказали о погоде в октябре
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