В России ожидается аномально теплая погода в середине октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России.

По его словам, аномалии будут везде положительными, то есть ожидается погода теплее климатических значений. Однако в разных частях страны отклонения будут отличаться.

В частности, на севере Якутии дневные отметки поднимаются выше нуля, что случается крайне редко в это время года. Температура в регионе превышает норму на 8-10 градусов.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ранее сообщила, что в столице может быть установлен новый температурный рекорд.

По ее словам, значение дневных температур 13-14 октября может быть близким к абсолютному максимуму тепла для этих дней в Москве. Во вторник и среду ожидается 16-21 градус.