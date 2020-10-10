Новый температурный рекорд может быть установлен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РИА Новости, что в столице может быть установлен новый температурный рекорд.

По ее словам, значение дневных температур 13-14 октября может быть близким к абсолютному максимуму тепла для этих дней в Москве.

Во вторник и среду ожидается 16-21 градус. Синоптик добавила, что на следующей неделе дни будут чередоваться: с осадками и без.

Также Макарова указала, что затем жителей центра Европейской России ожидает понижение температуры до значений, характерных для середины октября.

Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России.

При этом, согласно данным синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Полноценный снежный покров в Москве и области образуется немного позже.