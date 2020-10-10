Синоптики спрогнозировали похолодание в центральной России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что жителей центра Европейской России ожидает понижение температуры до значений, характерных для середины октября.

По ее словам, теплая погода сохранится до начала следующей недели благодаря антициклону. Циклоны и атмосферные фронты придут во второй половине следующей недели.

"В пятницу пока 10-15 градусов прогнозируем, а в выходные еще более прохладно может быть", – сказала Макарова РИА Новости.

Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России.

При этом, согласно данным синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Полноценный снежный покров в Москве и области образуется немного позже.