Москвичам пообещали теплую погоду в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице в среду, 14 октября, температура воздуха может подняться до +18 градусов. Об этом сообщает портал Гидрометцентра.

Несмотря на высокую температуру воздуха, которая составит от +16 до +18 градусов, в Москве будет облачно с прояснениями. В некоторых местах области возможны небольшие дожди. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью же столбики термометров опустятся до +9... +11. Также возможны небольшие дожди. Скорость ветра останется прежней.

Ранее сообщалось, что октябрь 2020 года в столице может побить рекорды тепла. Средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов, это почти на пять градусов больше обычных для этой поры значений.

При этом говорить о рекорде можно будет говорить только в конце месяца. Синоптики прогнозируют, что до субботы температура останется выше нормы, а после ожидается похолодание. В третью декаду месяца температура снизится на один-два градуса.

