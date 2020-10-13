Октябрь в Москве может стать рекордно теплым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Октябрь 2020 года в столице может побить рекорды тепла, считают синоптики. По их данным, средние показатели температуры в этом месяце находятся на уровне чуть выше 12 градусов, это почти на пять градусов больше обычных для этой поры значений, сообщится на портале "Метеоновости".
"История не знает такого длительного периода сухой погоды в октябре и подобного тепла в этом месяце. С 1879 года пока самым теплым остается октябрь 2008 года, когда средняя температура составила плюс 9 градусов, что на 3,9 градуса выше нормы", – говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что о рекорде можно будет говорить только в конце месяца. Синоптики прогнозируют, что до субботы температура останется выше нормы, а после ожидается похолодание. В третью декаду месяца температура снизится на один-два градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России. По его словам, аномалии будут везде положительными, то есть ожидается погода теплее климатических значений. Однако в разных частях страны отклонения будут отличаться.
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