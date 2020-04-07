Московские автосервисы продолжают работу в условиях ограничений – Немерюк

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Шиномонтажи и автомобильные сервисы в столице продолжают работу, несмотря на ограничения в городе, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее в Москве приостановили деятельность ряда предприятий из-за коронавируса, передает РИА Новости.

В конце марта в ЦОДД обращались к водителям с просьбой не выезжать на дороги на летней резине. При этом на фоне ограничений в городе водители уточняли, будут ли работать техцентры.

В Москве сохраняется режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Москвичам необходимо соблюдать домашнюю самоизоляцию, независимо от возраста.

Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Ограничения продлены до 1 мая.

Ранее сообщалось, что мораторий на проверки бизнеса до 1 мая ввели в столице.