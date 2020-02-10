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Общество

11:07

Увеличение срока запрета на шипованную резину невозможно – Минтранс

общество транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство транспорта критически оценивает инициативу по увеличению срока запрета на использование шипованной авторезины и введению жестких ограничений по эксплуатации данных шин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты уверены, что подобные меры не универсальны, поскольку погодно-климатические условия в России меняются достаточно резко и в зависимости от региона. По действующим правилам использовать шипованную резину запрещено только в июне, июле и августе.

В ведомстве пояснили, что новые правила особенно сильно могут сказаться на транзитном транспорте. Как следствие, высока вероятность роста количества аварийных случаев и безусловного увеличения издержек для владельцев автомобилей.

Представители Российских автомобильных дорог ("Автодор"), в свою очередь, считают, что жесткие ограничения по эксплуатации шипованной резины имеют смысл для сохранения покрытия на трассах. В организации предлагают дать регионам право самим определять период использования шин с шипами.

На данный момент возможные изменения в правила эксплуатации зимней резины обсудили в Госдуме. В качестве аргумента за введение жестких ограничений специалисты указали высокие расходы на ремонт дорог – порядка 53 миллиардов, в частности, тратят на ремонт колейности.

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