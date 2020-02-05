Эксперт оценил ограничения на использование шипованной резины

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Шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев прокомментировал возможное введение опознавательного знака "Ш" для автомобилей с зимней резиной, а также ограничение их скорости и штрафы за нарушение эксплуатации сезонной резины.

Автоэксперт заметил, что в этом вопросе очень много сложностей. К примеру, вопросы вызывают нормативы самого опознавательного знака "Ш", его соответствие ГОСТу.

"Закон есть закон, если он есть, его надо исполнять. Другой вопрос в целесообразности этих действий. Хорошо, что обсуждается законопроект, а не просто ввели норму в том виде, в котором она была. Там очень много сложностей, в том числе связанных с ГОСТированием. Не каждая буква "Ш" будет соответствовать ГОСТу. По сути, наклеил ты букву" Ш" меньшего размера – попадаешь под штраф потому, что она не отвечала тем требованиям, которые ей предъявлялись", – рассказал он Москве 24.

Также Бахарев считает, что в аварийной ситуации на обледенелой дороге этот знак не будет иметь никакого значения.

"С точки зрения эффективности буква " Ш" загораживает значимый угол обзора сзади, и то, что она предупреждает автомобилистов, меньше значимо, чем то, что обеспечивает водителю задний обзор. С точки зрения ее предупредительных функций зима в принципе предполагает другое отношение к вождению. Речь идет не о стиле, а о понимании того, где ты находишься. Разница в торможении шипованной и не шипованной резины определяется в тот момент, когда речь идет об экстренном торможении. Когда ошибку уже совершил, все плохо, дальше ты пытаешься спасти себя. И речь идет уже не о том, чтобы сохранить автомобиль, а о том, останется человек жив или нет. Это последние метры остановки. С точки зрения такой ситуации буква "Ш" на заднем стекле впереди едущей машины ничем вам не поможет", – добавил эксперт.

По поводу снижения скорости автомобилей на автомагистралях со 110 до 90 километров в час Бахарев высказал мнение, что это очередная норма, которая "отвалится".

Российских автомобилистов предложили штрафовать за нарушение правил использования шипованной резины. Также предлагается вернуть требование использовать опознавательный знак "Ш" ("Шипы") на автомобиле. Проблемы повреждения дорог из-за шипованной резины обсудили на круглом столе в Госдуме.

На данный момент водители должны ездить на зимней резине с декабря по февраль, а с июня по август шипованную резину использовать запрещено.

В Автодоре предложили ввести штраф, а также предоставить регионам право самостоятельно определять период использования шипованной резины. Также в компании предложили запустить систему автоматической идентификации автомобилей с шипами. Для этого хотят вернуть обязанность устанавливать знак "Шипы".