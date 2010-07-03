Роспотребнадзор призвал не покупать "незамерзайку" на обочинах

Фото: depositphotos/arturnyk1

Роспотребнадзор по Москве призвал автомобилистов покупать стеклоомывающую жидкость только в специализированных магазинах, а не на обочинах и в других несанкционированных местах торговли. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления надзорного ведомства.

"Использование метилового спирта при производстве незамерзающей стеклоомывающей автомобильной жидкости запрещено, так как он токсичен для человека. Вместе с тем на обочинах магистралей и других несанкционированных местах торговли предлагается стеклоомывающая жидкость, реализация которой осуществляется без документов, и, скорее всего, такой продукт является опасным контрафактным товаром", – говорится в сообщении.

Как уточняется, управлением Роспотребнадзора по городу в целях недопущения к реализации опасной продукции только за истекший период текущего года проведена 131 проверка в отношении субъектов, которые продают "незамерзайку". Проверка показала, что 60% проверенной продукции (700 литров) содержало метанол.

Ранее ЦОДД посоветовал автомобилистам, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать на дороги из-за снегопада и похолодания, а пользоваться общественным транспортом. При отрицательной температуре воздуха летняя резина не позволяет обеспечить необходимое сцепление с дорожным покрытием.

Московских автомобилистов также попросили не превышать скорость, держать дистанцию и не совершать резких маневров, поскольку в минувшую среду было зафиксировано в два раза больше аварий, чем обычно. Этого можно было бы избежать при своевременном переходе на зимнюю резину.

Улицы столицы уже обработали противогололедными материалами. Особое внимание при этом было уделено особо опасным участкам: мостам, путепроводам, эстакадам, а также крутым поворотам, остановкам общественного транспорта, тротуарам и метро. Кроме того, в Москве установили 5,5 тысячи контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий.

