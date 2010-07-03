Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до субботы, 2 ноября, из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, гололедица. Период предупреждения – до 10:00 2 ноября", – говорится в сообщении.

В пятницу, 1 ноября, в городе установится облачная погода, местами выпадут небольшие осадки. Днем температура воздуха в городе прогреется до +2 градусов, по области – до +3 градусов.

На протяжении дня будет дуть преимущественно юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление покажет значение в 748 миллиметров ртутного столба.

В центре "Фобос" ранее заявляли, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в столице. Метеостанция ВДНХ зафиксировала значение в -3,8 градуса.

Из-за установившейся в городе гололедицы столичные улицы обработали противогололедными материалами. Специалисты уделили повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

