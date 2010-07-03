Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:26

Главная / Новости /

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за гололедицы

Москвичей предупредили об опасной погоде
общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до субботы, 2 ноября, из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, гололедица. Период предупреждения – до 10:00 2 ноября", – говорится в сообщении.

В пятницу, 1 ноября, в городе установится облачная погода, местами выпадут небольшие осадки. Днем температура воздуха в городе прогреется до +2 градусов, по области – до +3 градусов.

На протяжении дня будет дуть преимущественно юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление покажет значение в 748 миллиметров ртутного столба.

В центре "Фобос" ранее заявляли, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в столице. Метеостанция ВДНХ зафиксировала значение в -3,8 градуса.

Из-за установившейся в городе гололедицы столичные улицы обработали противогололедными материалами. Специалисты уделили повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика