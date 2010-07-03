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Москва 24

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Общество

07:56

Синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в пятницу

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачную погоду с небольшим количеством осадков стоит ждать москвичам в пятницу, 1 ноября. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию Гидрометцентра России.

"Температура воздуха в столице будет колебаться от ноля до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении дня будет дуть преимущественно юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление покажет значение в 748 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, синоптики предупредили жителей столицы о том, что местами возможно образование гололедицы.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор далекого циклона, центр которого окажется над западом Архангельской области", – цитирует ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса РИА Новости.

Он добавил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в столице. Метеостанция ВДНХ зафиксировала значение в -3,8 градуса.

Морозы в Москве усилились

Ранее врачи подсказали москвичам, как правильно выбрать и носить шапку. Специалисты отметили, насколько важно иметь подходящий головной убор в холодное время года.

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