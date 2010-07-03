Врачи рассказали, как правильно выбрать и носить шапку

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Врачи поделились советами, которые касаются правильного выбора и ношения теплых головных уборов. Об этом пишет РИА Новости.

В столицу сейчас пришла по-зимнему холодная погода со снегом и ветром. Среднесуточная температура приближается к нулевым значениям, а ночью и вовсе опускалась в отрицательные значения. В связи с этим доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская рассказала об опасностях, которые несет в себе хождение без шапки.

"Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом, и даже менингитом, особенно если когда-то были какие-то инфекции", – подчеркнула Заславская.

Она добавила, что меховые теплые наушники не являются хорошим вариантом защиты головы в холодное время года.

"Наушники – это чепуха, они закрывают уши, а как же все остальное? Охлаждение может стать очень плохим фактором, может возбудить дремлющие инфекции. Шапки обязательно нужно носить", – уверена врач.

Кроме того, вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас подтвердила возможность облысения из-за нахождения на холодном воздухе без теплого головного убора.

"Есть такая теория, что от морозов волосы могут выпадать. Здесь физиология такова, что спазм сосудов происходит, спазм капилляров, которые питают волосы, то есть теоретически это возможно", – поведала Кохас.

Она при этом заметила, что важно правильно выбрать шапку. Головной убор должен быть сделан из правильных материалов, а также соответствовать погодным условиям.

"Если температура минус 5 – минус 10 градусов, то шапка должна быть легкая трикотажная, чтобы не перепарить голову. Обычно мы берем тонкую шерсть, шапки должны быть из натуральных тканей, ни в коем случае не синтетических. Если вдруг прохладненько, капюшон можно надеть вместо шапки, здесь нет никакой проблемы. А если мы уже берем дальше, температуру минус 10 – минус 15, то шапку уже с каким-то утеплителем, сейчас много шапок с войлочным утеплителем, что прекрасным образом влияет на сохранение температуры", – рассказала Кохас.

Как вице-президент уточнила, что шапку необходимо обязательно снимать в помещениях и в транспорте.

"Как только заходите в транспорт, шапку надо снимать: в метро, трамваях, троллейбусах, чтобы кожа головы не парилась. <...> На шапке скапливается очень много грибков и бактерий, которые могут спровоцировать раздражение кожи, тот же грибок вызывает перхоть", – считает Кохас.

По мнению врача-терапевт Виктора Лишина, излишне теплый вариант шапки способен навредить здоровью. Он отметил, что следует отдать предпочтение головным уборам из дышащих материалов, при этом в них должно быть комфортно.

"Голова не должна чрезмерно нагреваться, иначе голова будет потеть, может быть перегрев кожных покровов, это может вызвать в первую очередь какие-то неприятные ощущения, но и может влиять и на головной мозг, и вызвать головные боли, потому что температура головного мозга повышается", – уверен Лишин.

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