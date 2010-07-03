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Общество

13:55

Врач рассказал об опасностях ночного перекуса

общество медицина

Фото: depositphotos/vvoennyy

Главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин рассказал о негативных последствиях ночных перекусов, сообщают "Дни.ру".

По словам специалиста, такой режим питания повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поздний прием пищи может спровоцировать появление тромбов и атеросклеротических бляшек.

Ночные перекусы грозят и преждевременным старением, поскольку организм тратит много сил на пищеварительные процессы в то время, когда он должен восстанавливать свои силы и обновлять клетки. Кроме того, поздние приемы пищи мешают человеку хорошо и крепко спать.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала, как правильно изменить рацион питания с наступлением зимы и не совершать самые распространенные ошибки, которые приводят к появлению избыточного веса.

По ее словам, с приходом зимы рацион человека значительно меняется. В нем становится меньше овощей, фруктов, салатов, но больше жирного, жареного и печеного. Потребление вредных продуктов возрастает с уменьшением солнечного света, отсутствие которого сказывается на настроении.

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