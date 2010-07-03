Диетолог рассказала о правильном питании школьников

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Питание школьников должно быть разнообразным и из натуральных продуктов. Стоит отдавать предпочтение тем продуктам, которые имеют щадящую обработку, либо свежим продуктам. Такое мнение высказала в эфире ИА "НСН" кандидат медицинских наук Маргарита Королева.
"Завтрак обязательно должен быть дома. На завтрак ребенок до 12 лет должен кушать каши на молоке, либо другие зерновые продукты, творог, яйцо, то есть источники полноценного белка в сочетании со сложными углеводами для того, чтобы создать условия хорошего уровня энергии уже на первых уроках, дабы ребенок не засыпал", – сказала она.
На обед она посоветовала давать ребенку источники полноценного белка, то есть мясо, рыбу или птицу. Лучше сочетать это с овощными гарнирами и крупами. Ужин должен быть достаточно легким (творог, крупы с небольшим количеством овощей).
В качестве перекуса в школе ребенку можно положить фрукты, орешки, немного сухофруктов или полезных батончиков.
Диетолог обратила внимание на напитки в школах. Она подчеркнула, что там не должно быть вендинговых аппаратов с вредными напитками.
Ранее Роспотребнадзор призвал родителей школьников соблюдать рациональный режим питания для детей возраста 7–17 лет. Специалисты посоветовали родителям организовывать для своих детей пятиразовое питание. Причем первый завтрак должен пройти в районе 7–8 часов утра, второй – в 10–11 утра. Обедать лучше не позднее 14:00, полдник должен состояться до 17:00 и ужин не позднее 20:00.
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