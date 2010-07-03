Роспотребнадзор дал рекомендации по организации питания школьников

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалисты Роспотребнадзора призвали родителей школьников соблюдать рациональный режим для детей возраста 7–17 лет. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Многие родители считают, что в деле устройства питания школьника достаточно положиться на собственную интуицию и здравый смысл, однако важно знать и понимать принципы рационального питания и правила гигиены питания, соблюдение которых имеет ключевое значение в сохранении здоровья ребенка", – сказано в сообщении.
Специалисты рекомендуют родителям организовывать для своих детей пятиразовое питание, которое должно состоять из трех основных приемов и двух перекусов. При этом эксперты советуют совершать первый завтрак в районе 7–8 часов утра, а второй – в 10–11 утра. Обед, по словам специалистов, нужно совершать не позднее 14:00, полдник – до 17:00 и ужин не позднее 20:00.
Уточняется, что в среднем ребенок в возрасте 7–11 лет должен потреблять 2300 калорий, ребенок 11–14 лет – 2500. При этом школьнику в возрасте 14–18 лет для поддержания энергетического баланса следует потреблять 3000 калорий.
"Содержание белков, жиров и углеводов следует поддерживать в соотношении примерно 1:1:4 по массе и по калорийности 10-15%: 30%: 55-60% соответственно. Содержание растительных и животных белков должно быть в соотношении 2:3. Жиры – преимущественно растительные", – говорится в сообщении.
В ведомстве также рекомендуют добавлять в рацион питания молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла. При этом при приготовлении пищи следует уделить особое внимание обработке продуктов, ограничив жареную пищу.
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