Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисо

Московские школьники составили маршруты для походов по местам боевой славы героев войны в рамках проекта "Путь героя". Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

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"Узнать о самых интересных маршрутах, по которым осенью группы школьников отправятся в походы по местам боевой славы героев войны, смогли гости Московского международного форума "Город образования". Из этих маршрутов участники проекта прямо на форуме начали создавать интерактивную карту проекта "Путь героя", изучить которую сможет каждый житель страны", – сообщили в пресс-службе Агентству "Москва".

Проект "Путь героя" стартовал в мае 2019 года на параде кадетского движения "Не прервется связь поколений". Этой осенью в поход отправится минимум 50 команд.

После защиты заявок на форуме "Город образования" они будут готовиться к настоящему туристическому маршруту по местам боевой славы героя, чьим именем названа их школа. Свои проекты на форуме представили школа № 1150 имени Рокоссовского, школа № 1212 имени Баграмяна.

Форум "Город образования" в этом году стартовал 29 августа. Он будет идти до 1 сентября. Партнером мероприятия этого года стали ОАЭ.

На форуме выступит более 1000 ведущих российских и международных экспертов из более чем 50 стран мира. В рамках деловой программы форума состоятся международные конференции, дискуссии и мастер-классы.

