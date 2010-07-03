Россиянам напомнили о правилах питания на работе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии напомнили о правилах питания на работе. Эксперты посоветовали не пропускать обеденный перерыв и приносить с собой еду из дома, чтобы не допускать длительные промежутки между приемами пищи.
По словам экспертов, человек должен есть около пяти-шести раз в день и не допускать длительных (более четырех часов) перерывов между приемами пищи, поскольку они приводят к сокращению стенок желудка и появлению голодных болей.
"Соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита", – рассказали ученые в интервью RT.
Не следует заменять обед булочками и пирожками, поскольку это негативно скажется на фигуре. Злоупотребление соленым приведет к повышению артериального давления и появлению отеков. Для перекусов на работе лучше всего выбирать фрукты, сухофрукты, сушеные орехи и горький шоколад. В рацион желательно включить и овощи, поскольку они содержат множество полезных витаминов и минералов.
Ранее специалисты сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян и выяснили, какие профессии они считают самыми скучными. На первом месте оказалась профессия охранника, за которую проголосовали 13% респондентов.
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