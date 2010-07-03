Психотерапевт прокомментировал список самых скучных профессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович прокомментировал список самых скучных профессий. Он удивился, что работа охранника вошла в топ-5рейтинга, отметив, что уже на протяжении длительного времени она занимает первое место как профессия предпочтений, передает ИА "НСН".
"Я не имею ввиду военизированные охраны и спецслужбы, а говорю про тех людей, которые в странных черных робах ходят по магазинам. А если эта профессия теперь еще признана самой скучной, то в этом наблюдается некий резон. Потому что сейчас таких охранников можно увидеть не только просто проходящими по залам, но и сидящими где-то в уголке с кроссвордами", – пояснил он.
По словам психолога, любая профессия может стать творческой, если подходить к ней с интересом. Он добавил, что не нужно себя заставлять работать в нелюбимом месте, отметив, что даже самая творческая работа в таком случае может угнетать.
Ранее сообщалось, что 13% россиян считают работу охранника скучной. Далее следует профессия бухгалтера (9%). Еще 8% опрошенных заявили, что любая профессия будет скучной, если она не интересует человека. Профессию продавца посчитали скучной 5% респондентов, а 4% – сторожа и уборщика.
Эксперты подчеркивают, что за шесть лет список неинтересных профессий почти не изменился. В соответствующем рейтинге 2013 года также лидировали бухгалтер и охранник (по 13%). При этом отмечается значительный рост числа респондентов, которые считают, что скучных профессий не бывает (6% в 2013 году и 13% – в 2019).
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