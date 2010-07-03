Силуанов предложил определить перечень профессий для самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр финансов Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

Когда список утвердят, его можно будет распространять на субъекты России, объяснил он. Туда войдут, например, репетиторы и водители, добавил первый вице-премьер страны.

По его словам, новый режим для самозанятых, работающий в четырех регионах РФ в режиме эксперимента, "неплохо себя зарекомендовал".

"Хотя там есть определенные риски: целый ряд предприятий теперь нанимают работников не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Такие я сам лично знаю случаи", – цитирует Силуанова РИА Новости.

В Москве за восемь месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались 110 тысяч человек. Это 60% от общего числа российских плательщиков налога на профессиональный доход. Их суммарный доход превысил 12,3 миллиарда рублей.

В бюджет столицы в январе–августе от самозанятых поступило 176 миллионов рублей налогов. Самыми популярными видами деятельности стали пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.

Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самому отчислять налог от деятельности в размере 4% от дохода (если он получен от физического лица) или 6% (от юридического). Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 миллиона рублей.