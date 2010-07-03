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Общество

11:06

Россияне назвали самую скучную профессию

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян и выяснили, какие профессии они считают самыми скучными. На первом месте оказалась профессия охранника, за которую проголосовали 13% респондентов.

Далее следует профессия бухгалтера (9%). Еще 8% опрошенных заявили, что любая профессия будет скучной, если она не интересует человека. Профессию продавца посчитали скучной 5% респондентов, а 4% – сторожа и уборщика. Офисную работу и работу библиотекаря скучной назвали 3% участников опроса. Среди прочих подобных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра.

Эксперты подчеркивают, что за шесть лет список неинтересных профессий почти не изменился. В соответствующем рейтинге 2013 года также лидировали бухгалтер и охранник (по 13%). При этом отмечается значительный рост числа респондентов, которые считают, что скучных профессий не бывает (6% в 2013 году и 13% в 2019 году).

Ранее специалисты выяснили наиболее популярные профессии для подработки среди россиян. Женщины чаще всего рассматривают варианты работы бухгалтером, репетитором или няней. Мужчины ищут подработку водителем, мастером по ремонту квартир и техники.

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