Эксперты рассказали, как выбрать правильную тыкву для Хеллоуина

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Хеллоуин приближается. Безусловным символом самого страшного праздника в году считается тыква, но выбрать ее правильно не так просто. Специалисты советуют отдавать предпочтение гладким плодам с тонкой кожей – из них будет удобнее вырезать фонарики.

"Если хотите использовать тыкву на Хеллоуин, то лучше выбирать тыкву с гладкой поверхностью и тонкой кожей - вырезать узоры на ней удобнее", – цитирует Агентство "Москва" специалиста по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентину Семенову.

Эксперт добавила, что лучше всего употреблять тыкву в сыром виде, так как в процессе готовки овощ теряет массу полезных веществ. При этом тыкву можно приготовить любым доступным способом, из нее даже варят варенье и повидло, делают цукаты.

Хранится тыква достаточно долго, при температуре плюс 8-10 градусов плод может "дожить" до весны.

"Лучше всего тыкву хранить в ящиках или на стеллажах в один ряд, при этом плоды не должны соприкасаться друг с другом. При длительном хранении крахмал, содержащийся в тыкве, переходит в сахар, при этом вкусовые качества тыквы улучшаются. Кроме того, ее можно заморозить. Перед замораживанием желательно нарезать плод на кусочки", – отметила Семенова.

Специалист посоветовала не покупать уже нарезанную тыкву. Если же в этом есть необходимость, продукт нужно тщательно выбирать только в супермаркетах, обращать внимание на срок годности и дату нарезки.

Тыква не только вкусный, но и очень полезный продукт. Ранее врачи рассказали, что овощ помогает восполнить дефицит магния в организме, который наблюдается у 50% россиян. Также тыква содержит витамины А, С, В1, богата железом и кальцием.