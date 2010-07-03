Москвичей пригласили отпраздновать Хэллоуин

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Москвичей пригласили отметить международный праздник Хэллоуин. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В территориальном центре социального обслуживания (ТЦСО) "Восточное Измайлово" 30 октября состоится дискотека в стиле Хэллоуин. Гостей ждут в соответствующих костюмах по адресу: Измайловский проезд, дом 4а.

31 октября студия английского языка в культурном центре "Загорье" в Восточном Бирюлево проведет открытый урок, посвященный Хэллоуину.

Гости узнают о традициях этого праздника и посмотрят мультфильм. Также посетителей центра угостят сладостями. Мероприятие пройдет на улице Загорьевская, дом 1, корпус 1.

В свою очередь дом культуры "Капотня" в рамках празднования 31 октября устроит мастер-класс по аквагриму. Участникам "помогут перевоплотиться в ведьму, вампира или другого монстра".

После этого гостей ждет викторина и квест с конкурсами и загадками. Праздник завершится дискотекой. Адрес ДК: Капотня, 2-й квартал, дом 20А).

22 октября депутат Госдумы Виталий Милонов объявил о запуске "горячей линии" для жалоб на празднование в школах Хэллоуина.