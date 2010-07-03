Роботы расскажут страшилки на Хеллоуин на ВДНХ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москвичей пригласили на ВДНХ отпраздновать мистический праздник Хэллоуин, на котором роботы расскажут страшилки, а для гостей проведут мастер-классы и дадут попробовать сладости с изображением тыкв и приведений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Отмечается, что на Робостанции ВДНХ посетителей будет ждать сюрприз от роботов.

"Залы украсят тематическими инсталляциями, а экспонаты будут пугать страшными историями. 31 октября билеты в Робостанцию будут стоить на 20% дешевле, а тех, кто придет в праздничном костюме, пустят в экспозицию бесплатно", – говорится в сообщении.

В пресс-службе выставки уточнили, что посетители с детьми со 2 по 4 ноября смогут посетить Мастерскую страхов и Мастерскую игр.

На площадках в Городской ферме запланированы мастер-классы, посвященные Хеллоуину. В Мастерской страхов детей научат лепить сладких паучков, летающих ведьм и пушистых привидений. Сыграть музыку на тыквах и посоревноваться в тыквенные крестики-нолики можно будет в Мастерской игр, а в Мастерской костюмов дети смогут сами сделать себе костюмы на Хеллоуин.

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников ранее сообщил, что москвичам следует надевать термобелье под костюм, чтобы не простудиться на Хеллоуин.

Врач напомнил, что в ночь на 1 ноября, когда празднуют Хеллоуин, ожидается 2-3 градуса ниже нуля и снег. Поэтому тем, кто собираются гулять в День всех святых, стоит заранее позаботиться о правильной одежде.

Эксперт добавил, что из-за резкого перепада температур организм испытывает стресс и становится уязвим перед вирусами и бактериями. Тяжельников посоветовал сразу вернуться в тепло и выпить чай с медом и травами при первых признаках замерзания.

Ранее американские специалисты назвали Хэллоуин самым опасным днем для ребенка. Дело в том, что в этот праздник дети бегают по соседним дворам и собирают конфеты, а хэллоуинские вечеринки давно стали популярными среди студентов и взрослых.

Проанализировав статистику дорожных служб США, ученые выяснили, что в эту ночь случается много аварий, а их жертвами становятся дети. В Хэллоуин погибает значительно больше людей, чем в обычные дни.

