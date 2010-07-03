Москвичам посоветовали надевать термобелье под костюмы на Хеллоуин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам следует надевать термобелье под костюм, чтобы не простудиться на Хеллоуин. Такой совет дал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач напомнил, что в ночь на 1 ноября, когда празднуют Хеллоуин, ожидается 2-3 градуса ниже нуля и снег. Поэтому тем, кто собираются гулять в День всех святых, стоит заранее позаботиться о правильной одежде.

"Если вы собираетесь провести на улице длительное время, то стоит надеть праздничный костюм на термобелье. Выходя из теплого помещения на улицу даже на короткое время, стоит надевать верхнюю одежду. Если на девушках тонкие колготки и мини-юбки, то одежда должна прикрывать незащищенные участки тела", – цитирует Тяжельникова Агентство "Москва".

Эксперт добавил, что из-за резкого перепада температур организм испытывает стресс и становится уязвим перед вирусами и бактериями. Тяжельников посоветовал сразу вернуться в тепло и выпить чай с медом и травами при первых признаках замерзания.

Врач напомнил, что защитить себя от риска заболеть гриппом можно, пройдя вакцинацию. У станций московского метро, МЦК, железнодорожных платформ расположены 37 пунктов, где до 1 ноября можно сделать прививку бесплатно. В подведомственных столичному департаменту здравоохранения поликлиниках вакцинацию можно пройти до 30 ноября.

Ранее Роспотребнадзор подсчитал, что в нынешней кампании по вакцинации прививку от гриппа сделали 43,4 миллиона Россиян, это 30% от численности населения. Отмечается, что сейчас в России фиксируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.