Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву и область уже на этой неделе придет холодная погода. В ночь на четверг в Подмосковье прогнозируется до -8 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если еще вчера температура была на 10 градусов выше климатической нормы, то с сегодняшнего дня намечается заметное изменение циркуляции. Уже этим вечером мы ощутим холодное дыхание Арктики", – цитирует его "Интерфакс".

На территорию европейской части страны придет холодный северный воздух. В ночь на вторник в Подмосковье ожидается -2...+2 градуса, в Москве – от 0 до +2. Во вторник днем пройдут осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в Москве днем составит +5 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля. В среду температура как ночью, так и днем будет в диапазоне -2...+2 градуса, осадков не ожидается.

В четверг днем в Москве и области температура будет преимущественно ниже нуля, ночью в столице будет -5...-3, а по области местами до -8 градусов. В конце недели потепления не будет. В пятницу ночью – -1...-6, днем – около нуля.

"Температура с 31 октября будет ниже нормы на 2-3 градуса на всей европейской территории России", – заключил Вильфанд.

Ранее в ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также там призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать. В ГИБДД попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания в ДТП.