Неустойчивая погода ожидает москвичей на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В течение недели в Москве ожидается неустойчивая погода с порывистым ветром, сообщили в центре "Фобос".
"Из-за активной деятельности циклонов погода нас ожидает неустойчивая, с частыми перепадами давления, с осадками в виде дождя и мокрого снега и порывистыми усилениями ветра", – цитирует метеорологов Агентство "Москва".
По словам синоптиков, понедельник, 28 октября, станет самым теплым днем недели, а затем похолодание начнет набирать обороты. Оно достигнет пика в середине недели, когда температурный режим вернется в рамки климатической нормы.
"Со вторника дожди могут переходить в снег. Днем в понедельник +8…+11 градусов, затем похолодает до +2…+5 градусов, в среду станет еще на 2-3 градуса холоднее", – уточнили специалисты.
На сайте Гидрометцентра указывается, что самым холодным днем недели станет 31 октября – ночью -1…-6 градусов, днем – от +2 до -3 градусов, пройдет небольшой снег.
В понедельник из-за сильного ветра в столице до 15:00 действует желтый уровень опасности.
В ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также там призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать. В ГИБДД попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны. Из-за возможного похолодания увеличиваются риски попадания в ДТП.
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